30 Eylül 2023, Cumartesi
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CHP’de ayaklananların sonu! CHP’nin politikaları birçok ismi istifa ettirdi
CHP'de Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı. CHP'de geçmişe baktığımızda Kılıçdaroğlu'na karşı ayaklananların sonu partiden ayrılmak oldu. Ya istifa ettiler ya da partiden atıldılar. Özgür Özel'in partideki geleceği ne olacak? Kılıçdaroğlu’na karşı ayaklananların başına ne geldi? İşte tüm detaylar…