28 Ekim 2024, Pazartesi
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CHP’de “araç iadesi” krizi
CHP'de tansiyon yükseliyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iade edilmesi ve korumaların yemeklerinin kesilmesi parti içinde gerginliğe yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun tepki olarak araçları geri vermesi, CHP'deki iç çekişmeleri gün yüzüne çıkardı.