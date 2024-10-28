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CHP’de “araç iadesi” krizi

CHP’de “araç iadesi” krizi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:00
CHP'de tansiyon yükseliyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iade edilmesi ve korumaların yemeklerinin kesilmesi parti içinde gerginliğe yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun tepki olarak araçları geri vermesi, CHP'deki iç çekişmeleri gün yüzüne çıkardı.
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CHP’de araç iadesi krizi
CHP’de “araç iadesi” krizi
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