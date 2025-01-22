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CHP’de aday bilmecesi! Özgür Özel önce hazır dedi sonra çark etti

CHP’de aday bilmecesi! Özgür Özel önce “hazır” dedi sonra çark etti

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 09:18
Özgür Özel, CHP'li belediyelerde yaşanan skandallarının ardından partinin yol haritasını açıklayacağı grup toplantısını Kartalkaya'daki yangın nedeniyle erteledi. Onun yerine CHP il başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Açıklanması sonraki günlere kalan planda ise sokak eylemleri gibi maddelerin olduğu konuşuluyor. Özel'in bir gün önceki "adaylık" açıklaması ise siyasetteki yerini koruyor. "Adayımız hazır" diyen Özel saatler sonra çark etti, adaylarının henüz belli olmadığını söyledi.
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CHP’de aday bilmecesi! Özgür Özel önce hazır dedi sonra çark etti
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