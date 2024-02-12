CHP kulislerinde son gelişmeler! Lobi savaşı adayların önüne geçti

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaosa çözüm aranıyor.Çankaya, Hatay, İzmir gibi bölgelerde aday belirleme konusunda büyük çekişmelerin yaşandığı CHP'de bugün kritik bir toplantı yapılıyor. A Haber muhabir İlter Yeşiltaş CHP PM kulislerinde ki son gelişmeleri anlattı.

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