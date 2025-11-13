CHP İmamoğlu iddianamesini okumadan yalana sarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. "Siyasi metin" diyerek reddeden CHP yönetimi, '3 bin 900 sayfalık' iddianameyi okumadan geri çevirdiği için partiye yakın isimlerden bile çok sert eleştiriler aldı. "Partimizi kapatmak istiyorlar" söylemiyle gündemi değiştirmeye çalışanlara da tepkiler gecikmedi.

