13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP İmamoğlu iddianamesini okumadan yalana sarıldı
CHP İmamoğlu iddianamesini okumadan yalana sarıldı

CHP İmamoğlu iddianamesini okumadan yalana sarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 09:22
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. "Siyasi metin" diyerek reddeden CHP yönetimi, '3 bin 900 sayfalık' iddianameyi okumadan geri çevirdiği için partiye yakın isimlerden bile çok sert eleştiriler aldı. "Partimizi kapatmak istiyorlar" söylemiyle gündemi değiştirmeye çalışanlara da tepkiler gecikmedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP İmamoğlu iddianamesini okumadan yalana sarıldı
CHP iddianameyi okumadan yalana sarıldı
CHP iddianameyi okumadan yalana sarıldı
A Haber askeri uçağın düştüğü noktada!
A Haber askeri uçağın düştüğü noktada!
Sındırgı’da peş peşe 3 deprem!
Sındırgı’da peş peşe 3 deprem!
Kastamonu’da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!
Kastamonu'da kayıp anne ve oğlun otopsi ön inceleme raporu belli oldu!
A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte Beylikdüzü’ndeki kirli çark
A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte Beylikdüzü'ndeki kirli çark
Kağıthane’de korkutan patlama! 1 yaralı
Kağıthane'de korkutan patlama! 1 yaralı
Başkan Erdoğan’dan şehit İlker Aykut’un babasına taziye telefonu!
Başkan Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonu!
Trump ve Şara’nın esprili anları!
Trump ve Şara'nın esprili anları!
Askeri kargo uçağının düşmesinde 3 olası ihtimal!
Askeri kargo uçağının düşmesinde 3 olası ihtimal!
Bakan Fidan’dan Gazze vurgusu
Bakan Fidan'dan Gazze vurgusu
Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!
Başkan Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!
Şehit Astsubay Özcan’ın babasının metanetleri sözleri yüreklere dokundu
Şehit Astsubay Özcan’ın babasının metanetleri sözleri yüreklere dokundu
Daha Fazla Video Göster