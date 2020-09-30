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CHP ikiyüzlülüğü! Yavaş'tan Ankaralılar için skandal sözler: Çok fazla önemsemiyorum!

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Giriş: 30.09.2020 10:45
Güncelleme:30.09.2020 10:52
Sabah'tan Damla Kayayerli'nin haberine göre, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, tarımı destekleyeceğini, üretici ile alıcıyı buluşturacağını, köylerin kalkındırılması ve köye dönüş projesinin hayata geçirilmesini sağlayacağını belirtmişti. Ancak Yavaş’ın “Kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum” dediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yakın zamanda tarımı destekleyeceğini, üretici ile alıcıyı buluşturacağını, köylerin kalkındırılması ve köye dönüş projesinin hayata geçirilmesini sağlayacağını belirtti. Hatta Yavaş, "Bizler Avrupalı köylüyü değil, Ankara'nın köylüsünü zengin etmeye çalışacağız" dedi.

"KIRSAL KESİMİ ÇOK FAZLA ÖNEMSEMİYORUM"

Ancak CHP'li Yavaş'ın yıllar öncesine ait bir konuşmasında kırsal kesimi önemsemediğini belirttiği ortaya çıktı. Yavaş konuşmasında aynen şunları söylemişti: "Mesele kırsal kesimden filan kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum. Niye derseniz? Türkiye'de artık seçmenin yüzde 75 büyük kentlerde yüzde 25'i kırsal kesimde."

Damla Kayayerli/SABAH

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