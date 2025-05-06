06 Mayıs 2025, Salı
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CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın ifadesinde, "Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel’in yüzüne bir tokat vurdum" dediği öğrenildi.