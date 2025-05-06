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CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 06.05.2025 01:23
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın ifadesinde, "Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel’in yüzüne bir tokat vurdum" dediği öğrenildi.
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CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
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