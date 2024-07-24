24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Cezaevinden dünya liderliğine
Bugün, Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan 25 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okumuş ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri ve o günlerde yaşananlar...