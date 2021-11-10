Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: COP22 Antalya'da düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow’da, tarafların iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği konularını müzakere ettiğini vurgulayarak, “Biz de Türkiye olarak müzakere süreçlerine önemli katkılar sağladık. 40’ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını katılımcılarla paylaştık.” dedi.

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