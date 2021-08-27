Cenevre’de dernek adı altında terör ofisi! PKK’nın amacı ne?

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı "Kuzey ve Doğu Suriye Otonom İdaresi” İsviçre'nin Cenevre kentine dernek adı altında ofis açtı. Gelişmeleri İsviçre'de bulunan gazeteci Mehmet Çek, A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Mehmet Çek'in canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Burası aslında ilk olarak temsilcilik adı altında açıldı ancak Türkiye'nin sert tavrı karşısında geri adım atıldı. Açılan temsilcilik için tören düzenlenmiş ve örgütün temsilcileri de katılmıştı.

Örgüt bu ofis üzerinden İsviçre, Avrupa ve BM ile ilişkiler kurmayı ve Suriye görüşmeleri sürecinde entegre olmayı hedefliyordu. Ancak Türkiye'den anında ve sert tepkiler geldi. İsviçre'nin Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı ve protesto verildi.

O noktadan sonra işlerin rengi değişti. İsviçre'de bir dizi siyasi ve diplomatik tartışmalar yaşandı. Hiçbir devlet tarafından tanınmayan bölgesel bir varlığın temsiline izin vermenin gerçekte ne anlama geldiği burada sorgulandı.

İsviçreli yetkililer ofisin diplomatik bir misyonun olmadığını İsviçre hukukuna göre kurulmuş bir dernek olduğunu belirtmeye başladılar ve yasal kısıtlamaların olduğunu belirttiler. Türkiye'nin sert tavrı geri adım attırsa da Türk yetkiler bunu yeterli bulmadıklarını belirttiler."