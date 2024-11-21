Cenazeyi bisküvi kutusuna koydular! Yenidoğan Çetesi duruşmasında 4.gün

Yenidoğan Çetesi davası ilk duruşmasının 4. günündeyiz. Dün sanık hemşirelerden çarpıcı itiraflar gelmişti. Sanık hemşire Cansu Akyıldırım, örgüt lideri Fırat Sarı ile arasındaki para transferlerini kabul etti, bu paraların çalışanlara motivasyon için dağıtıldığını ileri sürdü. Bir diğer sanık hemşire Çağla Durmuş ise Fırat Sarı'nın maddi kazanç için hastaları entübe olarak gösterdiğini anlattı. Hemşirelerden Damla Atak, örgüt yöneticileri arasında gösterilen 112 acil servis personelinin hasta transferi yaptığı itirafında bulundu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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