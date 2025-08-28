Çelik Kubbe dünya basınında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilen ve Çelik Kubbe sisteminin kilit bileşenlerini oluşturan unsurlar tanıtıldı. Tören, dünya basınının da yakından ilgisini çekti. Başkan Erdoğan’ın açıklamaları manşetlere taşınırken, uluslararası medya Çelik Kubbe’den övgüyle söz etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN