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Cami önünde mülteci nöbeti! Ordu birliklerinden yasak

Cami önünde mülteci nöbeti! Ordu birliklerinden yasak

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 11:30
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında kaçıp Beyrut’taki meydana sığınan mülteciler dün Lübnan güvenlik güçleri tarafından bölgeden çıkarıldı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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