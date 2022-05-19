Büyük yürüyüş Samsun’dan başladı! Mustafa Kemal Atatürk neden ilk Samsun’a gitti?

103 yıl önce bugün bir milletin esaretten kurtuluşunun fitilini ateşlemişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Peki o süreçte neler yaşandı? Neden ilk Samsun’a gitti? Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa’yı buraya taşıyan temel faktör Anadolu’nun parçalanması Türk milletinin bu coğrafyadan sürülmesini engellemek adına hareket etmiştir." dedi.

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