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Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı A Haber'de açıkladı

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Giriş: 18.12.2023 00:35
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova, Çınarcık olarak kaydedilen deprem saat 23.53'de kaydedildi. Öte yandan korkutan deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Peki, bu deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem Uzmanı Aydın Büyük Saraç A Haber'de kritik açıklamalarda bulundu.
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