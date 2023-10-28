28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan miting alanına geldi

Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan miting alanına geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2023 15:42
Güncelleme:28.10.2023 15:43
İstabul’da Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamına "dur" demek için Büyük Filistin mitingi yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting alanına geldi. A Haber özel görüntülerle o anı ekranlara taşıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan miting alanında!
Başkan Erdoğan miting alanında!
İstanbul’da Gazze’ye selam!
İstanbul’da Gazze’ye selam!
Akın akın Fİlistin mitingine!
Akın akın Fİlistin mitingine!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Gazze yine bombardıman altında!
Gazze yine bombardıman altında!
Katliama gözünüzü kapatıp susamazsınız
"Katliama gözünüzü kapatıp susamazsınız"
Türkiye Gazzeli masumlar için ayakta!
Türkiye Gazzeli masumlar için ayakta!
Gazze’den yükselen çığlık!
Gazze'den yükselen çığlık!
Dünyanın vicdanı TÜRKİYE Gazze için ayakta!
Dünyanın vicdanı TÜRKİYE Gazze için ayakta!
Canlı yayında obüs atışları!
Canlı yayında obüs atışları!
Filistinli doktor acı haberi telefonda aldı!
Filistinli doktor acı haberi telefonda aldı!
İsrail bu cinnetten dönmelidir
"İsrail bu cinnetten dönmelidir"
Daha Fazla Video Göster