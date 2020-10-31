Buse'yi kurtaran ekibin başındaki Jandarma Albay Dursun Değirmenci A Haber'e konuştu

İzmir’de 24 kişinin göçük altında olduğu Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri yoğun bir çalışma yapıyor. Dün Buse’nin kurtarıldığı bu apartmanda zamana karşı yarış yaşanıyor. Depremin sembol ismi olan Buse’yi kurtaran arama-kurtarma ekibinin başında olan Jandarma Albay Dursun Değirmenci A Haber muhabiri Hakan Suer’e değerlendirmelerde bulundu.

İşte Jandarma Albay Dursun Değirmenci'nin açıklamalar:

"Jandarma arama-kurtarma ekiplerimiz diğer arama-kurtarma ekipleri koordineli şekilde bölgeye ulaştı ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için yoğun bir çaba içerisine girdi. Dün akşam saatlerinde Jandarma Genel Komutanımızın emriyle TSK'nın uçağıyla bölgeye geldik. Burada vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ses geldiğini düşündüğümüz iki farklı noktada çalışma gayreti içerisindeyiz. Son vatandaşımızı çıkarana kadar burada ayrılmayacağız."