30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bualoi Tayfunu Güney Asya'yı yıktı geçti! Tropikal fırtına Vietnam'ı yerle bir etti: 12 ölü
Bualoi Tayfunu Güney Asya’yı yıktı geçti! Tropikal fırtına Vietnam’ı yerle bir etti: 12 ölü

Bualoi Tayfunu Güney Asya'yı yıktı geçti! Tropikal fırtına Vietnam'ı yerle bir etti: 12 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 10:33
Güney Asya'yı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu Filipinler'de 26 can almıştı. Aynı tayfun Vietnam'da da yıkıma sebep oldu. Ülkenin kuzeyini vuran şiddetli fırtına sebebiyle 12 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi kayboldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bualoi Tayfunu Güney Asya’yı yıktı geçti! Tropikal fırtına Vietnam’ı yerle bir etti: 12 ölü
Balıkçı ağına insansız deniz aracı takıldı!
Balıkçı ağına insansız deniz aracı takıldı!
20 maddelik Gazze planı tek taraflı mı?
20 maddelik Gazze planı tek taraflı mı?
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber’de
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber'de
10 yaşındaki Enes’in hayatı kabusa döndü!
10 yaşındaki Enes’in hayatı kabusa döndü!
Sumud filosundan tahliye sonrası MSB açıklaması
Sumud filosundan tahliye sonrası MSB açıklaması
Bualoi Tayfunu Güney Asya’yı yıktı geçti!
Bualoi Tayfunu Güney Asya'yı yıktı geçti!
Manisa’daki kaza bir aileyi yok etti: 5 ölü
Manisa’daki kaza bir aileyi yok etti: 5 ölü
Aynı ailenin şirketine 27 ihale!
Aynı ailenin şirketine 27 ihale!
Kılıçdaroğlu’ndan geliyorum mesajı mı?
Kılıçdaroğlu'ndan "geliyorum" mesajı mı?
İşte Meclis’in 1 Ekim programı
İşte Meclis'in 1 Ekim programı
Terör örgütü DHKP-C’ye operasyon!
Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon!
MGK bugün toplanıyor
MGK bugün toplanıyor
Daha Fazla Video Göster