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Bosna Markale katliamının yıl dönümü | 45 sivil can verdi! Aliya İzzetbegoviç bağımsızlığın fitilini ateşledi

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 14:30
Yarın, Saraybosna'daki Markale pazar yeri katliamının yıl dönümü. Bu katliamda 45 masum sivil can verdi, 90 kişi de yaralandı. Bu saldırıdan iki gün sonra NATO Sırplara hava harekatı düzenlemeye başladı. Anma etkinliklerine bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Bosna-Hersek, yakın tarihin hafızalara kazınan en büyük trajedilerinden birine şahit oldu. On binlerce insan sadece Müslüman oldukları için dünyanın gözü önünde öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'daki en büyük soykırımın yaşandığı topraklar olarak tarihe geçti. A Haber kanlı bir katliamın ardından direnişle kazanılan bir bağımsızlık hikayesini ekranlara getirdi.
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