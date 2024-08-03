Bölgesel savaş riski artıyor mu? İran ve Hizbullah misilleme hazırlığında

İran’da Hamas lideri İsmail Haniye’nin şehir edilmesi, Lübnan’ın Dahiye semtinde Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür’ün öldürülmesi sonrası Tahran yönetimi ve Hizbullah misilleme hazırlığına geçti. Peki katliam ortaklığı yapan ABD ve İsrail ne yapacak? Bölgeden sonra gelişmeleri A Haber ekipleri anlattı.

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