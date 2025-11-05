"Bölgede en çok zulmü Müslümanlar gördü"

ABD Başkanı Trump, Nijerya’yı “Hristiyanlara yönelik saldırılara göz yummakla” suçlayarak “endişe verici ülke” ilan etti. A Haber programına konuk olan Dr. Musa Umar, “Nijerya çok çeşitli bir ülke, soykırım iddiaları asılsız” dedi. Programda ayrıca, Afrika’da artan ABD-Çin rekabetine dikkat çekilerek kıtanın dünya güçlerinin yeni mücadele alanına dönüştüğü vurgulandı.

