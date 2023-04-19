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Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 09:38
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir aydan az bir süre kala kazanamayacağını anlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden vaat dağıtmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun emekliye 15 bin TL ikramiye vaadine rağmen CHP'li belediyelerin işçilerine ödeme yapmakta zorlandığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda konuya değinirken "CHP'nin belediyeleri, üçe beşe katladıkları borçlanmaya rağmen daha personelin maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemiyor." dedi.
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