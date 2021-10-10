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Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Rektör Prof. Dr. Naci İnci yaşananları anlattı

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Giriş: 10.10.2021 15:09
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, provokatörlerin çirkin eylemi sonrası ilk kez SABAH’a konuştu: Makam arabasının üzerinde tepinmek insani değil. Bunlar bir projenin parçası. Buranın 30 yıllık hocası olarak üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim.
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