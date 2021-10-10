Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Rektör Prof. Dr. Naci İnci yaşananları anlattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, provokatörlerin çirkin eylemi sonrası ilk kez SABAH’a konuştu: Makam arabasının üzerinde tepinmek insani değil. Bunlar bir projenin parçası. Buranın 30 yıllık hocası olarak üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim.