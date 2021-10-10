10 Ekim 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Rektör Prof. Dr. Naci İnci yaşananları anlattı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, provokatörlerin çirkin eylemi sonrası ilk kez SABAH’a konuştu: Makam arabasının üzerinde tepinmek insani değil. Bunlar bir projenin parçası. Buranın 30 yıllık hocası olarak üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim.