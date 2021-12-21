Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor. Müdahale nedeniyle boğaz trafiği de askıya alındı.