21 Aralık 2021, Salı
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Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor. Müdahale nedeniyle boğaz trafiği de askıya alındı.