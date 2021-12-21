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Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

DHA
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Giriş: 21.12.2021 13:51
Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor. Müdahale nedeniyle boğaz trafiği de askıya alındı.
Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
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