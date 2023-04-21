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Bir Zamanlar Türkiye...

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Giriş: 21.04.2023 18:49
Başörtülü öğretmen Serap Özcanʼa plaket verilmesini Tugay Komutanı Tuğgeneral Şerif Saraoğlu engellemiş ve “Buraya başörtüsüyle gelmemeliydi, memleketin huzurunu bozmaya hakkı yok” demişti.
Bir Zamanlar Türkiye...
Bir Zamanlar Türkiye...
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