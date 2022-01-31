Bingöl’de 4,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.