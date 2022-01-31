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Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem!

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Giriş: 31.01.2022 06:32
Son dakika haberine göre: Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Bingöl’de 4,7 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
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