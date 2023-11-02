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Beyt Hanun'da yoğun çatışmalar devam ediyor! A Haber savaş noktasında

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Giriş: 02.11.2023 15:41
İsrail'in Gazze'deki katliamları 27 gündür devam ediyor. A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt savaşın en sıcak noktasından son durumu aktardı.
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