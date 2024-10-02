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Beyrut'ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz

Beyrut'ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 23:46
İşgal devleti İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği Lübnan'dan tarihi görüntüler. Beyrut'ta yaşayan Mardinli Mehmet Güneş, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Lübnan'dan canlı yayın yapan A Haber ekranlarında "Korkuyor musunuz?" sorusuna "Korkmuyoruz. Biz Türk'üz" cevabı verdi. Güneş, o sırada eliyle bozkurt işareti yapmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar...
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