Haberler Gündem Videoları Beyoğlu Belediye ile ilgili iddialar neler? Başkan İnan Güney neden gözaltında?
Beyoğlu Belediye ile ilgili iddialar neler? Başkan İnan Güney neden gözaltında?

Beyoğlu Belediye ile ilgili iddialar neler? Başkan İnan Güney neden gözaltında?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 09:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 9. Dalga gerçekleşti. Operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi aranıyor. Operasyon sonrası bazı duyumların olduğunu belirten A Haber muhabiri Mehmet Karataş yeni operasyonların da olabileceğinin altını çizdi.
