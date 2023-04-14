BBP seçim beyannamesini açıklıyor! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den 7’li koalisyona tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici milletvekili aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, "Bağımsızlık için 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı diyeceğiz. Muhalefetin derdi devletin varlığı ve birliği değil. ifadelerini kullandı.

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