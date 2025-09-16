16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme! Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme! Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme! Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 11:07
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme! Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme!
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme!
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama 1 ev hapsi
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama 1 ev hapsi
CHP’nin yol haritası ne olacak?
CHP'nin yol haritası ne olacak?
Gazze’ye kara saldırısı! Uzmanlar A Haber’de
Gazze'ye kara saldırısı! Uzmanlar A Haber'de
Silahlı kavga vatandaş kamerasına yansıdı!
Silahlı kavga vatandaş kamerasına yansıdı!
Investco Holding’e operasyon: 14 gözaltı
Investco Holding’e operasyon: 14 gözaltı
Katil İsrail Gazze’yi tamamen işgale başladı
Katil İsrail Gazze’yi tamamen işgale başladı
İnegöl Belediyesi’nden çiftçiye üzüm hasadını kolaylaştıran destek
İnegöl Belediyesi’nden çiftçiye üzüm hasadını kolaylaştıran destek
İsrail Trump’a suikast planı mı? A Haber’de çarpıcı yorum
İsrail Trump’a suikast planı mı? A Haber’de çarpıcı yorum
Elazığ’da gökyüzünde patlama sesleri!
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesleri!
CHP’de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı
CHP'de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı
CHP’de ’24 ekim’ stratejisi! Karar CHP!de nasıl karşılandı?
CHP'de '24 ekim' stratejisi! Karar CHP!de nasıl karşılandı?
Daha Fazla Video Göster