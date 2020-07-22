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Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir gözaltına alındı

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Giriş: 22.07.2020 09:34
Güncelleme:22.07.2020 09:40
İçişleri Bakanlığı'nca hakkında terör soruşturma kapsamında görevden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir, gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HPD'li Mehmet Demir, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Demir'in sorgu işleminin devam ettiği öğrenildi.

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