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Batı’nın kayıp liderleri! Liderini arayan ülkeler…

Batı’nın kayıp liderleri! Liderini arayan ülkeler…

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 15:17
Savaşlar, afetler, salgınlar... kitlesel olaylar birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Ülkeler sınavlarını verirken siyasi olarak da kırılmalara sahne olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da son dönemde yaşanan gelişmeler yöneticilerin ve yönetimlerin sorgulanmasına neden oldu, alevlenen tartışmalar, gerilimler bazı liderleri koltuğundan etti. A Haber’in ilgiyle izlenen Toplumsal Hafıza programı bu bölümünde dünyadaki liderlik açığını ele aldı.
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Batı’nın kayıp liderleri! Liderini arayan ülkeler…
Batı’nın kayıp liderleri!
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