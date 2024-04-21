Batı Türkiye'den destek mi istedi? İngiliz basınında dikkat çeken iddia

Gazze'deki katliamın ardından Orta Doğu'da gerilim bu kez İran ve İsrail arasında tırmandı. Tansiyonun düşmesini isteyen Batılı liderler, Türkiye aracılığıyla mesajlar göndermeye çalıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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