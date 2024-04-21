21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batı Türkiye'den destek mi istedi? İngiliz basınında dikkat çeken iddia

Batı Türkiye'den destek mi istedi? İngiliz basınında dikkat çeken iddia

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2024 13:59
Gazze'deki katliamın ardından Orta Doğu'da gerilim bu kez İran ve İsrail arasında tırmandı. Tansiyonun düşmesini isteyen Batılı liderler, Türkiye aracılığıyla mesajlar göndermeye çalıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bubi tuzağı böyle avladı! Al sana tekme...
Bubi tuzağı böyle avladı! Al sana tekme...
Batı Türkiye’den destek mi istedi?
Batı Türkiye'den destek mi istedi?
İran’daki saldırının uydu görüntüleri
İran'daki saldırının uydu görüntüleri
Atama kararları Resmi Gazete’de
Atama kararları Resmi Gazete’de
Dünyada ilk kez ve sadece A Haber’de
Dünyada ilk kez ve sadece A Haber'de
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber’e konuştu
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber'e konuştu
CIA ve FBI’nın Hollywood ile ilişkisi
CIA ve FBI’nın Hollywood ile ilişkisi
Başkan Erdoğan Irak’a gidiyor
Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor
Mersin-Adana demiryolu hattında YHT molası
Mersin-Adana demiryolu hattında YHT molası
81 ilde Narkoçelik-13 operasyonu
81 ilde "Narkoçelik-13" operasyonu
Dışişleri’nden İsrailli yetkililere tepki!
Dışişleri’nden İsrailli yetkililere tepki!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Daha Fazla Video Göster