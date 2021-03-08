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Başkent'te hırsızlık olayları düştü! İşte rakamlarla Ankara Emniyeti'nin başarısı

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 14:43
Güncelleme:08.03.2021 15:04
Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin almış olduğu tedbirler ve gerçekleştirdi başarılı operasyonlar sayesinde, son 5 yılda Başkent'te hırsızlık olaylarında ciddi bir düşüş yaşandı. 2015 yılında 10 bin 819 evden hırsızlık yaşanırken, 2020 yılı aralık sonu itibariyle bu rakam 12 kat düşerek 894'e geriledi. Diğer istatistiklere ve başarıyı getiren çalışmaların arka planının detayları haberimizde...

Suç ve suçluya karşı verilen başarılı mücadeleyi mücadeleyi tek tek rakam vererek paylaştı.

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürülüğü'nün yoğun ve titiz mesaisi her alanda meyvesini veriyor. Özellikle evden hırsızlık olaylarında son 5 yılda 12 katlık bir düşüş oldu.

RAKAMLARLA ANKARA EMNİYETİ'NİN BAŞARISI

Alınan önlemler sayesinde 4 yılda iş yerinden hırsızlıklar 10 kat, oto hırsızlığı 11 kat azaldı.

RAKAMLARLA ANKARA EMNİYETİ'NİN BAŞARISI

Peki, Ankara Emniyeti'nin bu başarısının arkasında neler var? Öncelikle, kolluk kuvvetinin görünürlüğünün artması, mahalle bekçilerinin sokaklardaki etkinliği baş rolde yer alıyor. Ancak en önemlisi, Emniyet bünyesinde bulunan birimlerin dayanışması suç ve suçluyla mücadeleyi daha da kolaylaştırıyor.

Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, vatandaşları kendisini hakim savcı olarak tanıtıp para isteyenlere karşı bir kez daha uyardı.

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