Başkan TÜRKEN Vakfı’nı ziyaret etti!

BM'nin 79’ncu Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere New York’ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte TÜRKEN Vakfı’nı ziyaret etti.

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