08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan dönüşü flaş açıklamalar: Ege, Doğu Akdeniz, Gazze, nükleer enerji...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan dönüşü flaş açıklamalar: Ege, Doğu Akdeniz, Gazze, nükleer enerji...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2023 16:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 6 yıl aradan sonra Yunanistan’a tarihi bir ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak Atina’ya gitti. Burada Türk-Yunan dostluğu adına adımlar atılırken iki lider çok kritik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan ziyaret sonrası Türkiye’ye dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enerji alanında Yunanistan ile atılabilecek adımları anlatan Erdoğan, “Bu iş birliğini sadece enerji alanında değil nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Mesela bizim Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz.” ifadelerini kullandı Ege’de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerin son bulması gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Ege’ it dalaşı sona ermeli" mesajını vererek Doğu Akdeniz’de de kapsayıcı, adil bir paylaşımın mümkün olduğunu bildirdi. Öte taraftan Başkan Erdoğan, İsrail’in alçak katliamlarına da değinerek “Ben, Miçotakis’e ‘sizi Filistin’in yanında görmek isterdik’ dedim.” cümlesini kurdu. ABD’nin Gazze’deki soykırıma destek olması ile gerilen ilişkileri de yorumlayan Başkan Erdoğan, “ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz.” dedi.
191 suç örgütü çökertildi
191 suç örgütü çökertildi
Filistinli esirlere insanlık dışı tutum!
Filistinli esirlere insanlık dışı tutum!
Almanya Ukrayna’ya verdiği desteği kesiyor mu?
Almanya Ukrayna'ya verdiği desteği kesiyor mu?
Anadolu’nun şifa kaynağı!
Anadolu’nun şifa kaynağı!
Bodrum’da sağanak etkili oluyor!
Bodrum'da sağanak etkili oluyor!
Erdoğan’dan Yunanistan dönüşü flaş açıklamalar
Erdoğan'dan Yunanistan dönüşü flaş açıklamalar
Afet çantası 6 ayda bir yenilenmeli!
Afet çantası 6 ayda bir yenilenmeli!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İttifak yasağı!
İttifak yasağı!
Namaza gelen gençlere saldırı
Namaza gelen gençlere saldırı
CHP’den hangi açıklama yapıldı?
CHP'den hangi açıklama yapıldı?
Tiktok kapatılacak mı? İşte en net cevap
Tiktok kapatılacak mı? İşte en net cevap
Daha Fazla Video Göster