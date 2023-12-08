Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan dönüşü flaş açıklamalar: Ege, Doğu Akdeniz, Gazze, nükleer enerji...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 6 yıl aradan sonra Yunanistan’a tarihi bir ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak Atina’ya gitti. Burada Türk-Yunan dostluğu adına adımlar atılırken iki lider çok kritik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan ziyaret sonrası Türkiye’ye dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enerji alanında Yunanistan ile atılabilecek adımları anlatan Erdoğan, “Bu iş birliğini sadece enerji alanında değil nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Mesela bizim Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz.” ifadelerini kullandı Ege’de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerin son bulması gerektiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Ege’ it dalaşı sona ermeli" mesajını vererek Doğu Akdeniz’de de kapsayıcı, adil bir paylaşımın mümkün olduğunu bildirdi. Öte taraftan Başkan Erdoğan, İsrail’in alçak katliamlarına da değinerek “Ben, Miçotakis’e ‘sizi Filistin’in yanında görmek isterdik’ dedim.” cümlesini kurdu. ABD’nin Gazze’deki soykırıma destek olması ile gerilen ilişkileri de yorumlayan Başkan Erdoğan, “ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz.” dedi.