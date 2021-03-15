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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar! "Mevcut uygulama sürecek" Yeni kısıtlamalar geldi mi? Kafe ve restoranlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısı sona erdi. Tüm Türkiye'nin beklediği kararları kritik toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı. Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir kırmızıya döndü mü? Kafe ve restoranlar kapatılıyor mu? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...