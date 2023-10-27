28 Ekim 2023, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi’ne davet!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek 'Büyük Filistin Mitingi' ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi’ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.