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Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski komşusu Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti

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Giriş: 28.05.2023 17:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti ve seçim öncesi hayır duasını aldı. Başkan Erdoğan burada çocuklara hediyeler dağıttı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti.

MİLLETİN ADAMI HAYIR DUASI ALADI

Başkan Erdoğan, Baloğlu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hayır duasını aldı.

ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Eski komşusuna vefa borcunu ödeyen Başkan Erdoğan burada çocuklara hediyeler de dağıtarak onları mutlu etti.

KABAKTEPE VE BAYRAKTAR DA EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan'a bu ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da eşlik etti.

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