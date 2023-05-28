28 Mayıs 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski komşusu Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti ve seçim öncesi hayır duasını aldı. Başkan Erdoğan burada çocuklara hediyeler dağıttı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti.
MİLLETİN ADAMI HAYIR DUASI ALADI
Başkan Erdoğan, Baloğlu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hayır duasını aldı.
ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ
Eski komşusuna vefa borcunu ödeyen Başkan Erdoğan burada çocuklara hediyeler de dağıtarak onları mutlu etti.
KABAKTEPE VE BAYRAKTAR DA EŞLİK ETTİ
Başkan Erdoğan'a bu ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da eşlik etti.