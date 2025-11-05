Başkan Erdoğan’ın sözleri ayakta alkışlandı: Terörsüz Türkiye mutlu Türkiye’dir!

05 Kasım 2025, Çarşamba

Giriş: 05.11.2025 12:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz." dedi. "Yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir" şeklinde konuştu.
