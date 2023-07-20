20 Temmuz 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'ın Körfez turunun Z raporu! 3 ülkeyle milyarlarca dolarlık imzalar atıldı
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan 3 günlük Körfez turunu tamamladı. Ziyaretler sırasında çok önemli işbirliği anlaşmaları imzalanırken, ticaret hacminin de artırılması konusunda ortak mutabakata varıldı. Körfez turunun son gününde BAE ile ayrıca 50,7 milyar dolarlık kapsamlı bir işbirliği anlaşmasında mutabakata varıldı ve imzalar atıldı.