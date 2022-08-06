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Başkan Erdoğan'ın Kocaeli programı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 16:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli'de yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapacak. A Haber muhabiri Hakan Süer ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin detayları aktardı.
Başkan Erdoğan’ın Kocaeli programı
Başkan Erdoğan'ın Kocaeli programı
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