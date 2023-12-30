30 Aralık 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’ın 1 yıllık diplomasi trafiği! Zirvelerde hitap edip liderlerle özel görüştü
2023 yılı dünya için oldukça hareketliydi. Savaşlar çıktı, depremler oldu ülkeler karşı karşıya geldi. Krizler yaşandı, kaosların eşiğinden dönüldü. Türkiye ise tek bir şey karşısında sessiz kalmadı: nerede bir insani dram yaşansa, nerede bir masumun canı yansa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hep telefonun ucundaydı. Yıl boyunca 6 uluslararası zirveye katılan Başkan Erdoğan bir seçim zaferi elde etti, 196 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunlardan sadece 30'u Gazze içindi. Erdoğan'ın bir yıllık diplomasi trafiğini A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.