30 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın 1 yıllık diplomasi trafiği! Zirvelerde hitap edip liderlerle özel görüştü

Başkan Erdoğan’ın 1 yıllık diplomasi trafiği! Zirvelerde hitap edip liderlerle özel görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2023 09:43
2023 yılı dünya için oldukça hareketliydi. Savaşlar çıktı, depremler oldu ülkeler karşı karşıya geldi. Krizler yaşandı, kaosların eşiğinden dönüldü. Türkiye ise tek bir şey karşısında sessiz kalmadı: nerede bir insani dram yaşansa, nerede bir masumun canı yansa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hep telefonun ucundaydı. Yıl boyunca 6 uluslararası zirveye katılan Başkan Erdoğan bir seçim zaferi elde etti,  196 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunlardan sadece 30'u Gazze içindi. Erdoğan'ın bir yıllık diplomasi trafiğini A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’den Suriye’de nokta operasyon!
MİT'den Suriye'de nokta operasyon!
1 Ocak’ta başlayacak beş yenilik!
1 Ocak'ta başlayacak beş yenilik!
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
A Haber Batı Şeria’daki Tulkerim kentinde!
A Haber Batı Şeria'daki Tulkerim kentinde!
İYİ Parti’de 2023 İYİ geçmedi!
İYİ Parti’de 2023 İYİ geçmedi!
Başdöndüren çalışma! Hızına yetişilemedi
Başdöndüren çalışma! Hızına yetişilemedi
Türkiye’de aynı günde 4 mevsim!
Türkiye’de aynı günde 4 mevsim!
Başkan Erdoğan imzaladı!
Başkan Erdoğan imzaladı!
37 ilde düğmeye basıldı! Hepsi paket
37 ilde düğmeye basıldı! Hepsi paket
YSK önlem aldı KHK’lılar aday olmayacak
YSK önlem aldı KHK’lılar aday olmayacak
2023’te ne kadar terörist imha edildi?
2023'te ne kadar terörist imha edildi?
Savunma ürünlerinin isimlerinin anlamları
Savunma ürünlerinin isimlerinin anlamları
Daha Fazla Video Göster