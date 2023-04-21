Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler

Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesinde yurt dışındaki Türkler için her alanda müjdeler açıkladı. A Haber ekibi Fransa'da yaşayan Türklere mikrofon uzattı, vaatler ile ilgili düşüncelerini sordu.

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