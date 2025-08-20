20 Ağustos 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan'dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna savaşı diplomasisi!

Başkan Erdoğan'dan Ukrayna savaşı diplomasisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 19:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, önce ABD Başkanı Trump ile Alaska’da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. Hemen ardından Hollanda Başbakanı ile hem Rusya-Ukrayna savaşını hem de İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı ele aldı.
