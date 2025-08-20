Başkan Erdoğan’dan Ukrayna savaşı diplomasisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, önce ABD Başkanı Trump ile Alaska’da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. Hemen ardından Hollanda Başbakanı ile hem Rusya-Ukrayna savaşını hem de İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı ele aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN