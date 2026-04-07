Başkan Erdoğan'dan terör saldırısı için ilk yorum: Zaman ayarlı provokasyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan güven iklimine zarar verdirmeyeceklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca terörün her türlüsüyle mücadelelerinin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi. Türkiye'nin yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerden biri olduğunu belirten Erdoğan savunma sanayi alanında hiç hak etmedikleri kısıtlamalara maruz kaldıklarını vurguladı.