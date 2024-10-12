Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret! Çengelköy’de vatandaşlar ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti. Başkan Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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