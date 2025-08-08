Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon: Terörü sindirdik

08 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 08.08.2025 20:48
Başkan Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu şehit ailelerine ulaşmaya devam ediyor. Erdoğan, 2012'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Ahmet Ünver'in ailesi ile telefonla görüştü. Görüşmede baba Durmuş Ünver'in, 'Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz' demesi üzerine Erdoğan, “Terörü zaten sindirdik. Yaptık, yaptırdık” dedi. Bunun üzerine şehit annesi Meryem Ünver ise 'İnşallah kökten bitirirsiniz' ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a yanıt verdi.
