Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’in Brüksel mitingine tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 15:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkesini yabancı devletlere şikayet eden ve Brüksel’de miting yapan Özgür Özel tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Yabancılara kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bir türlü bırakamadılar. Başka ülkeleri ziyaretlerinde ana muhalefet partisi gibi değil, Türkiye partisi olarak hareket edeceklerdi ama kendi ağızlarından çıkan bu sözü bile tutmadılar. CHP Genel Başkanı'nın son ziyareti fecaat oldu. Şahsımızdan bağımsız olarak söylüyorum; bu ülkenin cumhurbaşkanını batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değil, muhalefet etmek hiç değildir.” şeklinde konuştu.
